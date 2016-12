Valentino-Marquez continua sul web con "Angry Rossi"

30 ottobre 2015

Dopo i fatti del Gp di Malesia a Sepang, il web è sempre più scatenato: Rossi-Marquez ora diventa anche un videogioco. Prendendo spunto dal famoso gioco Angry Birds, è stata sviluppata un'app per Android dal titolo Angry Rossi: scaricandola gratuitamente sul proprio smartphone, si può "lanciare" il pilota pesarese con una fionda per colpire lo spagnolo mentre gira in pista sulla sua Honda.