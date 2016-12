Valentino Rossi: "Sul podio nelle ultime tre gare"

20 ottobre 2016

Perso il Mondiale, Valentino Rossi vuole chiudere in bellezza la stagione conquistando il secondo posto: "Bisognerà stare attenti e concentrati, voglio arrivare in fondo a tutti e tre gli ultimi GP e lottare per il podio, voglio prendere punti". C'è un po' di rammarico per non aver conquistato il titolo: "Il nostro problema però è stato che non siamo riusciti a migliorare la moto durante l'anno mentre gli altri sono migliorati".