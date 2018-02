Vale, compleanno in Thailandia

16 febbraio 2018

Compleanno speciale per Valentino Rossi. Il Dottore ha compiuto 39 anni e ha festeggiato insieme ad alcuni amici e tecnici della sua squadra sul circuito di Burinam, in Thailandia. Impegnato nei test, Vale prima ha brindato a bordo di una piscina, poi ha pubblicato una foto della festa sui suoi profili social per ringraziare tutti i tifosi che gli hanno fatto gli auguri.