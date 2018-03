Ufficiale: Valentino Rossi con la Yamaha fino al 2020

15 marzo 2018

Era nell'aria, ora è ufficiale: Valentino Rossi ha rinnovato il contratto con la Yamaha per altre due stagioni. Correrà in MotoGP fino al 2020 , quanto avrà 41 anni, ma -si sa- per il mitico Vale l'asta è un dettaglio. Rossi ha esordito nel Motomondiale nel 1996, ha disputato 365 Gran Premi e ha vinto 9 titoli iridati. E' alla Yamaha dal 2004, salvo due stagioni (2011 e 2012) con la Ducati.

VALENTINO: "CORRERE MI FA STARE BENE"

"Quando ho firmato il mio ultimo contratto con la Yamaha, nel marzo 2016, mi sono chiesto se fosse il mio ultimo rinnovo. In quel momento decisi che avrei preso la decisione man mano, nei due anni successivi. E in questo periodo sono giunto alla conclusione di voler continuare, perché le gare, essere un pilota, ma specialmente guidare la mia M1 è ciò che mi fa stare bene". Così Valentino Rossi ha commentato il suo rinnovo con la Yamaha fino al 2020.



Quando si chiuderà il Mondiale 2020, Valentino Rossi avrà 41 anni e 9 mesi: quasi 42 insomma. Un dato temporale che non spaventa il Dottore: "La sfida è complicata e ringrazio la Yamaha, specialmente Meregalli e Jarvis, per il fatto di credere che io possa essere ancora competitivo fino ai 40 anni. So che sarà difficile e che richiederà un grande sforzo da parte mia, tanti allenamenti e non solo. Ma non mi mancano le motivazioni, ed è per questo che ho rinnovato per altri due anni".