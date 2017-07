Tragedia per Marco Lucchinelli: muore il figlio

5 luglio 2017

Tragedia in casa Lucchinelli. Cristiano, il figlio del campione del mondo 500 nel 1981, è scomparso all'età di 36 anni in seguito a un incidente in moto. Lo scontro fatale è avvenuto ieri in serata nei pressi di San Lazzaro di Savena (BO). Cristiano si è scontrato con una Range Rover e l'urto è stato violentissimo. Sul posto è subito intervenuto l'elisoccorso che l'ha trasportato al Maggiore di Bologna, ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo.



Era un motoclista molto esperto, dopo aver provato a seguire le orme del padre Marco con le gare, era diventato istruttore di guida presso l'autodromo di Adria.