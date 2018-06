Test MotoGP: al Mugello Marquez è il più veloce, poi cade

10 maggio 2018

Test al Mugello per la MotoGP dove il più veloce è stato Marc Marquez con la sua Honda. Lo spagnolo ha girato in 1'46"8 (tempi ufficiosi e non ufficiali) e ha testato le nuove carene. Poi alle 15:30 un violento temporale, con tanto di grandine, ha messo fine alla giornata di molti piloti. Il campione del mondo, però, è comunque voluto scendere in pista ed è scivolato senza conseguenze fisiche all'Arrabbiata 2. Seconda posizione per Cal Crutchlow che ha preceduto il ducatista Dovizioso. Lorenzo, invece, ha provato un nuovo telaio.



In casa Yamaha Vinales (4°) e Rossi (5°) si sono concentrati allo sviluppo della M1 in vista del GP d'Italia. Honda e Yamaha salutano il Mugello, mentre la Ducati continuerà il lavoro con Pirro insieme a Suzuki e Aprilia.