Tavullia spinge Rossi: il popolo giallo crede al miracolo

6 novembre 2015

Tavullia si prepara all'ultimo atto da brividi della Motogp. E lo fa sostenendo senza riserve l'idolo di casa Valentino Rossi. Il paese è in subbuglio in vista del grande evento e si prepara ad accogliere il "Popolo giallo", i tifosi del dottore che domenica raggiungeranno queste colline a cavallo fra Marche e Romagna per seguire l'attesissima ultima gara della stagione. Per seguire il Dottore sono stati installati due maxischermi e tutti credono fortemente al "miracolo".

Quante persone arriveranno a Tavullia, al momento, è ancora un mistero. Di sicuro saranno tanti. E tutti per Valentino. I centralini del Fan club e del Comune squillano senza sosta, i ristoranti - la pizzeria di Rossi sopra tutti - sono sold out, e il sindaco entra e esce da riunioni con i vigili urbani, la Protezione civile, la Croce rossa, per mettere a punto gli ultimi dettagli del piano del traffico e della sicurezza. Tavullia, la culla-tana di Valentino Rossi, si prepara a supportare il suo campione. ''In piazza più di 4-5 mila non ci stanno, noi cerchiamo di organizzarci al meglio'', ha spiegato il sindaco Francesca Paolucci, prima supporter del Dottore.



Sul sito ufficiale del comune di Tavullia campeggia chiaro lo slogan pro-Rossi " #tavulliastaconvale". Per l'occasione in paese è atteso anche presidente delle Marche Luca Ceriscioli, mentre altri maxi schermi funzioneranno a Pesaro, Urbino e Matelica. Se Valentino riuscirà a fare l'impresa partendo dall'ultima posizione e conquistare il 10mo mondiale, le campane di Tavullia suoneranno a festa, seguite dai fuochi artificiali. Ma non sono previste coreografie particolari, un po' per scaramanzia. "La sentenza del Tas? Va accettata. Valentino deve mostrarsi il campione che è, e io sono ottimista, ci ha stupito tante volte', ha detto il sindaco di Tavullia. A Valencia Valentino potrà contare anche sul sostegno virtuale di migliaia di concittadini, della famiglia e degli amici.