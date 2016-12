Stoner, che affondo: "La MotoGP è una merda"

29 giugno 2015

A Casey Stoner, due Mondiali in bacheca con Ducati e Honda, la nuova MotoGP non piace e non perde occasione per ribadirlo. Alla rivista francese Moto Revue i toni sono però davvero duri: "Se tornassi alle corse, mi piacerebbe farlo nell'epoca dorata delle 500, con gare reali e gente come Doohan, Rainey, Schwantz, Gardner e Lawson - ha attaccato l'australiano -. A quel tempo era uno sport, oggi è una merda".