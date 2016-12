Sciolta la prognosi di De Angelis: può tornare a San Marino

17 ottobre 2015

Buone notizie dal Giappone: i medici dell'Ospedale Universitario Dokkyo di Mibu ha sciolta la prognosi di Alex De Angelis. Il pilota sammarinese, caduto sabato scorso nelle FP4 di Motegi, è stato dichiarato "fit to fly", ossia pronto per volare. Le condizioni di salute sono notevolmente migliorate dopo l'emorragia intracranica come confermato Dottor Michele Zasa, responsabile della Clinica Mobile.