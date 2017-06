Rossi "vecchietto" insaziabile

18 agosto 1996. Valentino Rossi vince il Gran Premio della Repubblica Ceca, classe 125. 25 giugno 2017. Valentino Rossi vince il Gran Premio d’Olanda classe MotoGP. In mezzo quasi 21 anni, per la precisione 7716 giorni, un lasso di tempo che nello sport rappresenta l’eternità, materiale affine a questo splendido trentottenne capace di attraversare con disinvoltura il passaggio di generazioni, come fosse l’uomo bicentenario, sempre uguale a se stesso, sempre con la stessa fame.