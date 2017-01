Rossi punta il Mondiale: "Devo essere forte a ogni gara"

19 gennaio 2017

Per Valentino Rossi è cominciata la 22.esima stagione nel Mondiale e l'obiettivo è quello di vincere il 10° titolo: "Conta essere competitivi e fare buone gare, stare concentrati e sempre forti. Per il campionato non si possono fare previsioni, le prime gare serviranno per conoscere il potenziale. L'importante sarà essere competitivi ogni singola domenica". Poi una battuta sul nuovo compagno Viñales: "È partito subito forte, purtroppo...".

La nuova livrea gli piace, ma conta la sostanza: "La moto provata a Valencia ha un ottimo potenziale, ora l'importante è lavorare molto bene nei tre test pre-stagionali col nuovo staff per arrivare pronti in Qatar. Comunque la prima impressione è molto buona".



Il Dottore ha le idee chiare: "Gli aspetti decisivi? Direi essenzialmente due - ha detto: le gomme e l'elettronica. Conterà lavorare sull'anteriore per trovare la mescola giusta e poi sul software per migliorare la moto. Poi i piccoli dettagli, come sempre, faranno la differenza".



A dividere il team con lui non ci sarà più Jorge Lorenzo: "Purtroppo per me ha dimostrato di essere subito molto veloce, mi ha molto impressionato. Penso che faremo un bel lavoro per il team. Cercherò di rubargli dei segreti per capire qualcosa della sua velocità".