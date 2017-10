Rossi, nulla di eroico ad Aragon

24 settembre 2017

Nulla di eroico. Valentino Rossi ha deciso di correre perché se la sentiva di farlo, il tutto dopo aver consultato i medici. Occorre sottolinearlo perché a 38 anni e mezzo e avendo vinto il possibile e anche l’impossibile, Rossi non è un pazzo che decide all’improvviso di mettere a repentaglio la propria incolumità. Certo, correre in queste condizioni fisiche non è una passeggiata, ma quando il telento appartiene al tu DNA il quinto posto ha quasi il sapore della delusione. Ma ad essere preoccupati dovrebbero essere gli uomini Yamaha, visto che Vinales, unico pilota in corsa per il titolo, ha fatto una fatica bestiale a battere il compagno di squadra.