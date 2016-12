Rossi non si rassegna mai, ma la Yamaha deve fare di più

Il vocabolo “rassegnazione” non esiste nel dizionario di Valentino Rossi. L’eterno ragazzo lo ha sottolineato anche in Australia, mettendo in pista una gara sontuosa nonostante la partenza nella bruttisfera della griglia. VR46 si è sbarazzato in fretta dei colleghi, piazzandosi sul podio virtuale in pochi chilometri. Podio che si è concretizzato con il secondo posto alle spalle di un indemoniato Cal Crutchlow. La gara di Phillip Island dimostra che lo smalto di Rossi è rimasto intatto, nonostante una stagione che ha riservato qualche delusione di troppo. Il problema semmai è la scarsa lucidità della squadra quando si tratta di affrontare gli scenari più complicati.