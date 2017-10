Rossi-Marquez, amici mai!

Noi spettatori non possiamo che gioirne. Ma non ci raccontiamo che la cosa sia stata elaborata e digerita da Valentino in tempo zero, come se niente fosse. Non sarebbe possibile. E infatti la stretta di mano con il "Bravo" indirizzato da Rossi a Marquez è l'ultimo tassello di un'antipatia barra odio (agonistico o meno, decidete voi) che non se n'è mai andata e mai se ne andrà. Le narici allargate del Dottore ormai le sanno interpretare tutti: aggiunte allo sguardo che si fa immediatamente affilato, sono il chiaro segnale di stizza galoppante, come quella di oggi, via il casco, a ruotata fresca sulla spalla sinistra.



E' la figata delle corse: non è la retorica a scriverlo ma la semplice oggettività. E' la figata di avere due che per motivi differenti potrebbero evitare di chiudere la vena e invece la chiudono a tripla mandata. Uno perchè dovrebbe fare due conti per il mondiale, l'altro perchè ha una gamba ancora in rodaggio e guida una M1 che continua a balbettare perplessità tecniche. Non si reggono, non si reggeranno mai, nonostante i sorrisi, le strette di mano, i gesti di pace e quelli di guerra. Non si sono mai retti, forse solo quando Marc chiedeva l'autografo al su eroe. Messi sullo stesso asfalto: mai sopportati. E' il bello di Rossi (per i rossiani), è il brutto di Rossi (per i detrattori). E Marquez è identico a lui.