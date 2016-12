Rossi e la fidanzata uniti su Instagram: "Bisogna sapersi rialzare"

27 ottobre 2015

"E poi tutto crolla. Ma bisogna sapersi rialzare per inseguire i propri sogni. Siamo in tantissimi a crederci ancora". Al coro dei sostenitori di Rossi non poteva mancare Linda Morselli, fidanzata di Valentino. Dopo il contatto con Marquez a Sepang, la compagna del Dottore ha pubblicato su Instagram l'immagine della sua mano stretta a quella di Vale per caricare il pilota in vista dell'ultima e complicatissima gara della stagione.