Rossi diserta la premiazione: non ritira la medaglia

9 novembre 2015

Niente premiazione per Valentino Rossi. Il Dottore ha disertato il gran galà di Valencia ed è toccato al Maio Meregalli, il direttore sportivo Yamaha, ritirare la medaglia d'argento per la seconda posizione nel Mondiale. Troppa delusione e rabbia per l'esito dell'ultimo GP di Valencia, anche se la motivizione ufficiale del forfait parla di un malessere fisico. Il pesarese ha preferito non salire sul palco ed evitare l'incontro con Marquez e Lorenzo che ha messo la targhetta col suo nome sul trofeo prima di sollevarlo. Impossibile non capire la decisione di Rossi che è stato in albergo con i suoi cari per smaltire la delusione.



Oggi è un nuovo giorno e siamo sicuri che Valentino starà già pensando ai test di domani con le Michelin e alla prossima stagione: l'obiettivo è quello di vincere il decimo titolo mondiale e vendicare il biscottone.