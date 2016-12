Rossi, a Valencia serve l'impresa per vincere il Mondiale

25 ottobre 2015

Dopo il "fattaccio" di Sepang la lancetta del Mondiale pende un po' di più dalla parte di Jorge Lorenzo. A Valencia Valentino Rossi dovrà fare una vera e propria impresa per aggiudicarsi il decimo titolo iridato ora che ha solo sette punti di vantaggio sul maiorchino. Primo perché partirà dall'ultima casella in griglia dopo la penalizzazione per il contatto con Marquez, secondo perché la pista spagnolo non gli è mai andata a genio ed evoca brutti ricordi come il Mondiale perso contro Hayden nel 2006.