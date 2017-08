Rossi: "Silverstone si adatta al mio stile di guida"

23 agosto 2017

Valentino Rossi è pronto in vista del weekend inglese: "Silverstone è una pista davvero bella, per me e per il mio stile di guida. Voglio fare un buon fine settimana e lottare per il podio". Il numero 46 della Yamaha scalpita ed è curioso: "Arriviamo dopo una giornata di test a Misano e non vedo l'ora di scendere in pista per scoprire se siamo riusciti a trovare soluzioni positive per migliorare la nostra moto".

VINALES: "IO E LUI UNA GRANDE COPPIA"

"In generale siamo soddisfatti: essere in lotta per il campionato nel primo anno in Yamaha è molto significativo per me". Maverick Vinales, dopo un inizio di stagione da vero dominatore e un primo contatto con la moto di Iwata perfetto, ha avuto delle difficoltà che gli fanno pagare un distacco di 24 punti dal leader della classifica generale Marc Marquez. "Rossi sta lavorando veramente bene sul nostro prototipo - aggiunge Vinales - è sempre davanti, in modo da essere ancora più veloci e migliorare il nostro livello. Una cosa eccezionale per me, ai miei primi passi nella categoria; inoltre, non credo che in Yamaha un pilota non prevalga sull'altro, siamo una grande squadra e, se non dovessi vincere io il titolo, allora l'ideale sarebbe che lo facesse Valentino". Vinales parla del prossimo appuntamento: "Sono pronto per Silverstone, per me una pista speciale, dove ho vinto la mia prima gara in MotoGp, quindi darò il cento per cento. Nei test a Misano ho trovato un buon feeling, abbiamo lavorato molto e trovato un buon set-up in vista del GP. Mi piace questo tracciato, fatto di curve veloci e chicane, si sposa bene al mio stile di guida".