Pirro: "Voglio correre, ma i medici non vogliono"

2 giugno 2018

Sana follia per Michele Pirro, chiamiamola così. Dal letto d'ospedale dopo la bruttissima caduta al Mugello nelle prove libere 2 il pilota della Ducati non vede l'ora di tornare in sella: "Mi piacerebbe anche correre, però non me lo lasciano fare... Comunque domani sarò al circuito per vedere la gara". Dopo numerosi traumi, il centauro cerca di descrivere l'incidente avuto a fine rettilineo: "Non ho sentito i freni, mi sono attaccato a tutto quello che avevo, ho avuto paura e l'istinto mi ha fatto bloccare la ruota anteriore. Sono volato tipo Superman... Poi non ricordo più niente, solo di essermi svegliato in ospedale. Sono cose che capitano, vi assicuro che rimanere senza freni alla San Donato non è una cosa bella, quindi sono fortunato. Sono sotto osservazione per le botte, ma niente di grave".



Un punto pericoloso del tracciato per via di quella collinetta prima della San Donato: "Quando arrivi lì decolli, secondo me con queste velocità è diventato davvero pericoloso... Chi non ha le ali sulla carena raggiunge velocità altissime".