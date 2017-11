Pedrosa: "Bello chiudere la stagione vincendo"

12 novembre 2017

Nel giorno del trionfo di Marc Marquez, festa anche per Daniel Pedrosa che ha completato la giornata perfetta della Honda. Lo spagnolo numero 26 ha chiuso la stagione per la dodicesima volta di fila con almeno con una vittoria nel motomondiale: "Sono contento e orgoglio di finire in questo modo la stagione davanti a questo splendido pubblico. È stata una bella gara e mi sentivo a mio agio".

Questa l'analisi a caldo di Pedrosa: "Alla fine sono riuscito a capire che si poteva vincere la gara. Anche Zarco è stato molto forte, è stato difficile. Alla curva 1 la mia manovra è stata efficace, sapevo che avrebbe potuto reagire, ho cercato di bloccarlo e ci sono riuscito".



Lo spagnolo ha battuto Zarco con un sorpasso proprio all'ultimo giro: "Pensavo di poter vincere la gara, ho chiesto al team di non mostrarmi chi mi stava dietro. Volevo tenere la mente sgombra. Pensavo ci fosse Marquez e solo dopo ho visto che c'era Pedrosa - ha raccontato il francese - Sapevo di essere più forte in frenata, ma mi è mancato qualche metro per superarlo. Ci ho provato fino alla fine ma lui è stato forte. Ho lottato per la vittoria ma è stato un altro podio fantastico".