Patto di Andorra, Lorenzo: "Notizia falsa e ridicola"

28 ottobre 2015

Ma quale patto di Andorra. Jorge Lorenzo ha smentito le accuse lanciate dall'Italia su un presento patto sancito, appunto, ad Andorra, con Marc Marquez . In un comunicato congiunto, il team personale di Lorenzo, ha definito senza mezzi termini "false e ridicole le informazioni su un possibile accordo con Marquez" per ostacolare Valentino Rossi e agevolare quindi la rincorsa mondiale del pilota maiorchino.

"Dalla squadra personale di Jorge Lorenzo - è scritto nella nota - vogliamo smentire in maniera ufficiale e categorica tutto quanto è stato pubblicato nelle ultime ore su una possibile riunione, o patto, di Jorge Lorenzo con Marc Marquez. Una notizia ridicola e senza fondamento pubblicata ieri da La Repubblica e in seguito ripresa da altri media italiani.



Senza alcuna intenzione di alimentare ulteriormento questa situazione, vogliamo interrompere la divulgazione di questo tipo di rumors che non hanno trovato riscontro alcuno prima di essere pubblicate. Ripetiamo una volta ancora che la notizia è assolutamente falsa. Vogliamo inoltre smentire che Lorenzo sia andato alla Direzione di gara dopo il GP di Malesia come hanno scritto alcuni media".