Non solo Rossi-Marquez, scontro Espargaró-Petrucci

9 aprile 2018

GP d'Argentina pazzo in MotoGP. Non solo lo scontro tra Valentino Rossi e Marc Marquez, ma anche la lite tra Aleix Espargaró e Danilo Petrucci. Contatto che è passato inosservato, ma lo spagnolo ha postato la foto su twitter attaccando l'italiano e soprattutto la direzione gara: "Sanzionare Marquez per la sua azione è giusto, però anche Petrucci mi ha colpito più forte e nessuno lo ha sanzionato. Forse perché non sta lottando per il titolo? Abbiamo mille telecamere e non servono a niente".