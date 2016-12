Motomondiale, sono 86 i piloti iscritti per il 2017

10 novembre 2016

La Fim ha reso noti gli elenchi provvisori degli iscritti per la prossima stagione del Motomondiale . In totale sono presenti 86 piloti divisi tra MotoGP (23), Moto2 (32) e Moto3 (31). In totale gli italiani saranno 22, capitanati da Valentino Rossi . Nella classe regina arrivano la Ktm e il campione della Moto2, Johann Zarco. Quello della Moto3, Brad Binder, sale di categoria. Ancora al via Maria Herrera, unica donna del paddock.

MOTO2

2- Jesko Raffin – carXpert Interwetten – KALEX

5- Andrea Locatelli – Italtrans Racing Team – KALEX

7- Lorenzo Baldassarri – Forward Team – KALEX

9- Jorge Navarro – Federal Oil Gresini Moto2

10- Luca Marini – Forward Team – KALEX

11- Sandro Cortese – Dynavolt Intact GP – Suter

12- Thomas Luthi – Garage Plus Interwetten – KALEX

19- Xavier Simeon – Tasca Racing Scuderia Moto2 – KALEX

21- Franco Morbidelli – Estrella Galicia 0,0 Marc VDS – KALEX

23- Marcel Schrotter – Dynavolt Intact GP – Suter

24- Simone Corsi – Speed Up – Speed Up

27- Iker Lecuona – carXpert Interwetten – KALEX

30- Takaaki Nakagami – IDEMITSU Honda Team Asia – KALEX

32- Isaac Vinales – SAG Team – KALEX

40- Fabio Quartararo – Paginas Amarillas HP 40 – KALEX

41- Brad Binder – Red Bull KTM Ajo – KTM

42- Francesco Bagnaia – Sky Racing Team VR46 – KALEX

44- Miguel Oliveira – Red Bull KTM Ajo – KTM

45- Tetsuta Nagashima – Teluru SAG Team – KALEX

47- Axel Bassani – Speed Up – Speed Up

49- Axel Pons – RW Racing GP – KALEX

52- Danny Kent – Kiefer Racing – Suter

54- Mattia Pasini – Italtrans Racing Team – KALEX

55- Hafizh Syahrin – Petronas Raceline Malaysia – KALEX

57- Edgar Pons – Paginas Amarillas HP 40 – KALEX

62- Stefano Manzi – Sky Racing Team VR46 – KALEX

68- Yonny Hernandez – AGR Team – KALEX

73- Alex Marquez – Estrella Galicia 0,0 Marc VDS – KALEX

77- Dominique Aegerter – Kiefer Racing – Suter

87- Remy Gardner – Tech 3 Racing – Tech 3

89- Khairul Idham Pawi – IDEMITSU Honda Team Asia – KALEX

97- Xavi Vierge – Tech 3 Racing – Tech 3