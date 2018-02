Motomondiale, si accorcia la durata delle gare

13 febbraio 2018

Anche le altri classi saranno oggetto di modifiche. Per quanto concerne la Moto3, Stati Uniti, Spagna, Catalogna, Brno, Aragon, Malesia e Valencia saranno accorciate di un giro mentre a Le Mans la riduzione sarà di due tornate. La Moto2, invece, subirà modifiche di un giro in Texas, Francia, Montmeló, Germania, Repubblica Ceca, San Marino, Motegi e Sepang mente a Jerez e Valencia la corsa sara' di meno due tornate.



Una decisione presa al fine di garantire che le gare abbiano una durata simile in ogni sede del campionato.



Quest'anno cambia anche il regolamento della massima cilindrata in caso di Red Flag che farà concludere la gara se la sospensione arriva al 75% o più della distanza totale della corsa. Per le altre classi resta il limite dei due terzi.