Motomondiale, i GP salgono a 19

13 settembre 2017

E' stato diramato il calendario provvisorio per il Motomondiale 2018. I Gran Premi salgono a 19 con la novità della Thailandia dove si correrà il 7 ottobre. Il via in Qatar il 18 marzo, finale a Valencia il 18 novembre. Al Mugello la MotoGP andrà in pista il 3 giugno, a Misano la gara è invece in programma il 9 settembre. Ancora in diubbio la sede della tappa inglese, con Silverstone che però rimane favorita.