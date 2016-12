MotoGP, Yamaha: Vinales al posto di Lorenzo l'anno prossimo

14 maggio 2016

Sarà Maverick Vinales il compagno di Valentino Rossi in Yamaha a partire dalla prossima stagione. A riferirlo sono gli spagnoli di "Solo Moto", secondo cui il pilota della Suzuki , ieri, avrebbe firmato il nuovo contratto. Vinales prenderà dunque il posto di Jorge Lorenzo - che passerà in Ducati - e l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare giovedì prossimo in occasione della conferenza stampa che aprirà il weekend del Mugello .

Proprio Valentino Rossi, alla vigilia del weekend di Le Mans, si era così pronunciato sul suo futuro compagno di squadra al posto di Lorenzo: "Per il secondo pilota credo lo sponsor Movistar voglia una guida spagnola. Vinales e Pedrosa sono due nomi possibili. Sono due piloti diversi, Dani è molto forte e veloce, ha già dimostrato il suo potenziale, Maverick ha grande talento, è più giovane ma ha meno esperienza. Per me non cambia molto, ho un buon rapporto con entrambi".