MotoGP, Yamaha attacca la Honda: "Direzione gara li smentisce"

3 novembre 2015

E' guerra di comunicati tra la Yamaha e la Honda. Dopo quello del Team di Marquez nel quale veniva riportato che "i dati confermano che Marquez è caduto per il calcio di Valentino", la Yamaha replica duramente: "Non siamo d'accordo con le parole con le quali è stato descritto l'incidente tra Rossi e Marquez: i comunicati che accusano Valentino di aver dato un calcio a Marquez non sono confermati da quanto provato dalla Direzione di Gara ".

Il comunicato della Yamaha è duro e diretto: "Rispediamo al mittente le parole usate nei comunicati contro Rossi in quanto non corrispondono a quanto appurato dalla Direzione di Gara. La Yamaha non intende alimentare ulteriormente la polemica con altre dichiarazioni: il nostro desiderio è quello di concludere la stagione nel miglior modo possibile. Andiamo a Valencia con la chiara intenzione di fare il meglio per vincere. Ci auguriamo che l'ultima gara sia memorabile e che tutti i piloti e i team gareggino in maniera esemplare, da uomini di sport veri, come è d'abitudine nelle top categorie delle corse motociclistiche".