MotoGP, Warm up: Marquez davanti a Lorenzo, Rossi 4°

8 novembre 2015

A Valencia splende il sole e ci sono tutte le premesse per una gara da urlo. Il Warm up della MotoGP ha visto Marc Marquez davanti a tutti con il tempo di 1:31.062. Lo spagnolo della Honda ha preceduto Jorge Lorenzo che partirà in pole position. Buon quarto tempo per Valentino Rossi che sogna la rimonta per il Mondiale. Prima del pesarese, che ha tenuto dietro Pedrosa, Pol Espargaro. Settimo tempo per Iannone.