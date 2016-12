MotoGP, Vinales: "Un sogno che si realizza"

4 settembre 2016

"E' un sogno che si realizza , spero di poter regalare altre belle emozioni alla Suzuki". Sono queste le prime parole rilasciate da Maverick Vinales al termine del GP di Gran Bretagna vinto da dominatore. Lo spagnolo conquista il primo successo in carriera in MotoGP e riporta la Suzuki sul gradino più alto del podio dopo 9 anni . Secondo Cal Crutchlow che conferma il suo stato di forma dopo l'affermazione a Brno: "Mi sono divertito tanto".

Fin dalle libere del venerdì, Vinales ha dimostrato di avere tra le mani una Suzuki super competitiva: "Sono grato alla squadra che ha lavorato tanto, avevo il pensiero di poter vincere perché qui a Silverstone ho sempre corso bene - prosegue il 21enne spagnolo -. E' stato comunque molto difficile perché dal primo giro ho spinto mantenendo lo stesso passo. Mi son trovato bene fin dal venerdì. Speriamo di poter essere davanti a tutti anche a Misano".



A 30 anni, Crutchlow sta vivendo una nuova giovinezza e conferma l'ottimo periodo di forma ottenendo il secondo posto sull circuito di casa a Silverstone dopo la vittoria di due settimane fa: "E' stata dura lottare con i ragazzi davanti, il pubblico mi ha sostenuto in tutti i momenti, anche in quelli più difficili. Non mi aspettavo il podio ed è stato un bel risultato visto che era la gara di casa - conclude il 30enne di Coventry -. Con Valentino e Marc è stata una bella battaglia".