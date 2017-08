MotoGP, Vinales rialza la testa nelle libere 1 di Silverstone

La prima uscita inglese, andata in scena sotto il sole, è stata positiva soprattutto per la Yamaha, che aveva bisogno di cancellare il disastro austriaco. Vinales, come Lorenzo, ha però fatto segnare il suo tempo con le gomme morbide e così si spiegano i distacchi sul resto del gruppo. La prestazione di Rossi, porò, conferma che la M1 è partita con il piede giusto su questa pista. Detto che Marquez è sempre lì e quando conta darà la sua zampata (ma Pedrosa è dietro anche alla Ktm di Pol Espargaro), Dovizioso è apparso invece un poco più in difficoltà, come conferma l'oltre 1" rimediato da Vinales, alle spalle anche delle Desmosedici private di Bautista e Redding, oltre che all'Aprilia di Aleix Espargaro, ottava.



Venerdì mattina difficile per gli altri piloti italiani. Andrea Iannone ha chiuso al 18° posto, mentre il compagno di team Alex Rins, che si è presentato con un casco nero in onore delle vittime degli attentati di Barcellona, è stato ottimo dodicesimo. Peggio è andata a Danilo Petrucci, appiedato negli ultimi minuti della sessione da un problema alla sua Ducati e alla fine 19°.