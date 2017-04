MotoGP, Vinales: "Favorito? Si riparte da zero"

6 aprile 2017

Maverick non sente particolare pressione come leader della classifica: "Mi sento bene, sono concentrato, questo è uno stimolo per lavorare e migliorare. L'obiettivo è mantenere questo livello". Vuole fare un passo avanti Andrea Dovizioso dopo il secondo posto di Losail con la Ducati: "Sono più felice che deluso anche se sono arrivato a 4 decimi dalla vittoria. Penso di aver gestito tutto nel modo giusto, dobbiamo essere felici, la Ducati ha fatto un ottimo lavoro. Vogliamo continuare a lottare per il podio". Sulla gara in Argentina e sul compagno Jorge Lorenzo ha aggiunto: "Il nostro passo è stato buono negli ultimi due anni. Siamo sempre stati competitivi anche se non abbiamo lottato per la vittoria. In Qatar abbiamo fatto bene quindi sono fiducioso. Il tracciato è sempre difficile, ci adatteremo al meglio. Lorenzo? Per Jorge è tutto nuovo, non sarà semplice per lui. Il suo approccio è diverso rispetto a quello di Iannone, il mio obiettivo è comunque arrivare davanti a lui". Infine la parola passa a Marc Marquez, il campione del mondo della Honda che ha faticato in Qatar chiudendo quarto: "Mi trovo bene su questa pista, ho vinto due volte in passato però va tenuto conto delle condizioni della pista e del meteo molto variabile. Sappiamo che dovrebbe andare un po' meglio rispetto al Qatar ma questo non significa che vinceremo. Ovvio che farò di tutto per centrare la vittoria o almeno il podio, tutto dipenderà dall'assetto e da come ci adatteremo alle condizioni della gara".