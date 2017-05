MotoGP, Vinales: "Buone sensazioni dopo i test"

4 maggio 2017

Maverick Vinales è positivo in vista del GP di Spagna sul circuito di Jerez, quarta gara del Motomondiale. "Cercheremo di sfruttare al 100% questa moto e ottenere il miglior risultato possibile". Buone sensazioni anche per Marc Marquez , fresco vincitore del GP delle Americhe. "I primi tre piloti in classifica sono vicini, questo è positivo per il campionato. Per certi versi, tornare qui in Europa è un modo per ripartire".

Obiettivo ripartire dopo l'errore in Texas. Vinales arriva a Jerez per dimenticare la caduta nel GP delle Americhe e proseguire la sua rincorsa al titolo. "Guardiamo alle cose positive: eravamo lì a lottare con Marquez. Peccato, perché avrei potuto lottare per il podio, e forse anche per la vittoria. Abbiamo commesso un errore, impareremo. Dopo queste gare in cui sono stato primo ho fatto molta esperienza, questo mi aiuterà a guidare meglio. Ho buone sensazioni dopo i test, cercheremo di sfruttare al 100% questa moto ed ottenere il risultato migliore".



Sulle ali dell'entusiasmo arriva invece Marc Marquez, sul gradino più alto del podio nell'ultimo Gran Premio. "Era il momento di spingere ed ottenere un risultato positivo, prima non riuscivamo a terminare in buona posizione. E' bello tornare qui in Europa. A Jerez alcune curve sono strette, a volte un buon assetto aiuta a gestire la pista. Vedere i primi tre piloti racchiusi in 18 punti è positivo per il campionato".



Chi sta incontrando molte difficoltà è invece Jorge Lorenzo. I punti, per il cinque volte campione del mondo, sono solo 12. "Ci vorrà del tempo per adattarmi a questa moto. E' difficile da guidare, ma speciale, ci stiamo provando. Inizio a sentirmi a mio agio nonostante la moto non sia perfetta per il mio stile di guida. Sono sempre più veloce, sto lavorando molto, cercherò di renderla competitiva. Voglio ottenere un buon risultato e migliorare il mio rapporto con questa moto. Questo Gran Premio è un modo per capire se sto facendo dei passi in avanti".