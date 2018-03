MotoGP: Vinales brilla nei primi test in Qatar

1 marzo 2018

Prima giornata di test in Qatar per la MotoGP con temperature primaverili, quasi estive con i 25 gradi nella mattinata che hanno portato team e piloti a ritardare i primi giri aspettando che scendesse almeno leggermente la temperatura. Un ritardo dovuto anche al vento che ha sporcato la pista portando polvere e sabbia sul circuito. Primi piloti in pista intorno alle 12,30 con Smith ad essere il primo a tagliare il traguardo del circuito di Losail chiudendo il primo giro in 1'59”747. Con lui in pista anche Rabat e Miller. I tanti cantieri aperti nella zona hanno reso difficili le operazioni e dopo le 13 entra in pista anche Lorenzo che gira con la moto 2018 della Ducati. Poco più tardi è anche la volta della Yamaha di Valentino Rossi che non spinge fini dall'inizio. Cosa che fa, invece, le Honda di Marquez e Dovizioso e la Suzuki di Iannone. Nel pomeriggio arriverà anche la brutta caduta, per fortuna senza conseguenze, di Dani Pedrosa scivolato alla curva 2 in uno dei punti più difficili del circuito di Losail.



Poco prima delle 17,30 ecco delinearsi quella che sarà la classifica finale e che vedrà in testa, con il miglior tempo, lo spagnolo Maverick Vinales con la Yamaha che chiude con 1'55”053 la sua giornata. Secondo miglior tempo per Andrea Dovizioso della Ducati (+0.051), terzo Andrea Iannone con la Suzuki (+0.054), quarto il francese Johann Zarco della Yamaha (+0.133) e al quinto posto lo spagnolo Jorge Lorenzo della Ducati (+0.370). Un altro spagnolo in sesta posizione, Alex Rins della Suzuki (+0.379) che chiude con lo stesso tempo della Yamaha di Valentino Rossi. Ottavo Danilo Petrucci della Pramac (+0.475), nono tempo per il britannico Cal Crutchlow della Honda (+0.483) come lo spagnolo Marc Marquez (+0.492) che chiude al decimo posto.