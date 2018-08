MotoGP, Vinales: "Il Mugello è già decisivo"

31 maggio 2017

Maverick Vinales sogna la fuga nel Mondiale al Mugello. Lo spagnolo della Yamaha, dopo la vittoria di Le Mans, non vuole più fermarsi. In Italia l'occasione è di quelle importanti, viste anche le non perfette condizioni fisiche di Valentino Rossi: "Con un campionato così competitivo, i prossimi appuntamenti saranno decisivi. Sarà cruciale ottenere la vittoria al Mugello".



"Dopo Le Mans posso solo dire che sono così felice e contento, la squadra sta lavorando a un livello incredibile e sono sicuro che continueremo così - ha aggiunto lo spagnolo, che ha allungato in classifica dopo il successo in Francia e le contemporanee cadute di Rossi e Marquez - Abbiamo una moto davvero buona per un circuito come il Mugello, con un buon grip, e dobbiamo sfruttarlo al meglio. Sicuramente continuerò a combattere, spingeremo al 100% e cercheremo di fare del nostro meglio, come sempre".