MotoGP, Viñales: "A Misano senza Valentino non sarà la stessa cosa"

6 settembre 2017

"Senza Valentino non sarà la stessa cosa": queste sono le parole di Maverick Vinales a quattro giorni dal Gp di San Marino. “Purtroppo arriveremo a Misano senza il mio compagno di squadra Valentino ed è un vero peccato, perchè so che è un Gp molto speciale per lui, visto che è la corsa di 'casa' e non sarà la stessa cosa senza di lui. Gli auguro un rapido recupero e spero di rivederlo il prima possibile ai box" ha aggiunto.

Valentino Rossi, infatti, non sarà sostutuito sul circuito di Misano: la Yamaha ha deciso di puntare tutto sul pilota spagnolo che sembra molto determinato in vista della gara: “Sto cominciando ad avere le stesse sensazione in sella alla mia M1 che avevo a inizio stagione e questo mi dà tranquillità e mi permette di concentrarmi al massimo. Il mese scorso sulla pista di Misano nei test abbiamo avuto risposte incoraggianti e abbiamo migliorato molte cose del set-up, quindi proverò, come sempre, a dare il mio 100% per portare una nuova vittoria alla Yamaha".