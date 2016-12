MotoGp, Valentino Rossi: "Sono pronto, al Mugello non farò errori"

18 maggio 2016

"Al GP di Le Mans abbiamo raggiunto in ritardo il giusto set up per la gara, al Mugello non faremo di nuovo questo errore - ha continuato Rossi -. Qui è molto difficile per me mantenere la concentrazione perché ci sono sempre tanti miei amici e fan, ma la gara del Mugello è speciale per me anche per questo motivo".



"Dopo Le Mans sono rilassato e ora sono pronto per cercare di raggiungere il livello massimo di concentrazione per il GP del Mugello", ha proseguito Valentino, che sul tracciato "amico" è il pilota più vincente di sempre (due nelle classi 125cc e 250cc e sette in MotoGP).