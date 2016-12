MotoGP, Valentino Rossi: "Sono a 200 podi, non male". Ma ora Lorenzo lo sfida

Tra l'altro per Rossi si tratta dell'ottavo podio consecutivo, un risultato che l'asso di Tavullia non otteneva dal 2009: "E' andata bene così, anche se verso la fine ho dovuto un po' rallentare. Ero un po' in difficoltà con le gomme e controllare la moto è diventato più difficile. Ho così capito che raggiungere Marquez sarebbe stato complicato. Peccato, perché stavo andando bene, a qualche giro dalla fine riuscivo ancora a girare sul 39.7-39.8... Ma qui non sono mai riuscito a guidare benissimo e ad avere il setting giusto, per tutto il fine settimana abbiamo patito un po'. Sapevo che in gara sarebbe stata dura lottare con Jorge, ma sembrava che con Marc potessi lottare. All'inizio però ho perso troppo tempo con Espargarò e loro sono andati un po' via".



Si riaccende quindi la sfida con il compagno e antico rivale Lorenzo. Rossi spiega: "In questa pista lui è sempre stato molto forte e per tutto il weekend ha dominato, riuscendo a guidare meglio di me. Penso sia stato uno dei migliori fine settimana della sua carriera. Noi ci abbiamo provato in tutti i modi, ma abbiamo sempre dovuto rincorrere".



Dal canto suo il maiorchino (alla vigilia del 28° compleanno) gongola. E trova anche il tempo di scherzare: "Il saluto al pubblico all'ultimo giro? E' quasi una tradizione. Certo, se fossi caduto all'ultima curva avrei fatto la figura dello stupido, ma è andata così. Questo successo è stato molto importante, dopo mesi di difficoltà senza arrivare mai sul podio. Ho vinto nella gara più speciale del campionato. Rispetto alle ultime prove ho guidato con un po' più d'istinto e senza pensare troppo. Ha funzionato, finalmente non ho avuto nessun problema e ho potuto dimostrare la mia velocità e la mia costanza. Ora ci aspetta un campionato combattuto, al livello più alto della storia. Dovrò infatti affrontare un fenomeno come Marquez e Valentino che è tornato al massimo delle sue potenzialità".



Gara prudente per Marc Marquez, secondo tra mille dolori: "All'inizio ho provato a stare attaccato a Lorenzo, ma al 6°-7° giro ha iniziato a farmi molto male il braccio destro. Infatti non potevo usare il sinistro e dovevo fare tutto il lavoro con l'altro. Sapevo che Lorenzo sarebbe stato forte all'inizio, ma che poi il passo sarebbe stato simile. Questo problema però mi ha costretto a rallentare e ho provato ad ottenere il secondo posto. Ce l'ho fatta ed è un risultato importante, perché ottenuto davanti a Valentino. A un certo punto mi sembrava la gara dell'Argentina e pensavo che mi avrebbe preso, ma stavolta sono riuscito a tenermelo dietro".



Grande delusione invece per Andrea Dovizioso, nono dopo un problema avuto al secondo giro: "Davvero un peccato, oggi non siamo riusciti a portare a casa il massimo che potevamo e guardando il passo degli avversari ci saremmo potuti giocare la quarta, quinta posizione. Ho fatto un piccolo errore io, ero agganciato a Cal e la moto si è spenta. Ho avuto un malfunzionamento del freno motore. Sono dovuto andare dritto o sarei caduto, perché ero tutto di traverso. Però poi quando sono rientrato in pista è andato tutto bene. Ho visto nel primo giro che non c'era più nessun problema. Mi sono rimesso a spingere, ho passato tanti piloti ma ho perso molto tempo. Non c'era altro modo per recuperare posizioni. Potevamo senz'altro fare più punti, per noi sarebbe stato importante. Ma sono secondo in campionato, perciò pensiamo positivo".