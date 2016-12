MotoGP, Valentino Rossi partirà ultimo a Valencia

25 ottobre 2015

Tre punti di penalizzazione sulla patente Fim con conseguente partenza dall' ultimo posto a Valencia . E' questa la decisione presa, nei confronti di Valentino Rossi , dalla direzione di corsa del GP della Malesia a Sepang, dopo il contatto tra il Dottore e Marc Marquez . Dopo un duro duello in pista, il centauro di Tavullia aveva allargato un piede nei confronti del rivale, finito poi a terra e ritiratosi nel corso del settimo giro.

I tre punti scalati dalla patente, sommato a quello che il Dottore aveva già perso a Misano, infatti, non lasciano scampo: comportano la partenza dall'ultima fila. E Rossi ora dovrà giocarsi il Mondiale proteggendo i 7 punti di vantaggio che ancora conserva su Lorenzo partendo in fondo alla griglia.



Non è servito a nulla il ricorso della Yamaha che è stato respinto dalla direzione gara.