MotoGP, Valentino Rossi: "Honda? Pensiamo a noi stessi e non prendiamo rischi"

7 novembre 2015

C'è un dato della sua Yamaha che preoccupa il Dottore: "Alla mattina, con il fresco, le gomme lavorano meglio, sia sull'anteriore che sulla posteriore. Quando arriva il caldo invece perdo grip in curva come in frenata. La pista è più scivolosa, soffro di più. Forse dovremmo chiedere di correre alle 10... Ma in qualifica, dopo essere tornati alla messa a punto di stamattina, stavo andando anche bene e facendo un bel giro. I settori erano buoni, poi ho commesso un errore. Domani dovremo vedere tante cose, secondo me sono in tanti ad essere forti. Dovremo vedere che passo riuscirò a trovare io. Ma correremo per 30 giri, la gara è molto lunga. Sarà importante partire bene e prendersi i rischi necessari senza esagerare. Non penseremo a chi parte davanti a noi, ma solo a noi stessi. Certo che partendo in una posizione normale avremmo potuto adottare un altro tipo di strategia, che invece ora non possiamo permetterci".



Servirà "tanta velocita'" per rimontare posizioni in fretta. E "un po' di culo". Ecco la ricetta di Valentino Rossi per la gara di domani a Valencia, in cui partirà ultimo. "Sarà importante il lavoro che riusciremo a fare tra oggi e domani per il mio passo. Perché dopo i primi 5-6 giri conterà il ritmo di gara, quindi sarebbe importante essere qualche decimo sotto i tempi di quelli che devo raggiungere. Poi, partendo 26/o, sinceramente faccio un po' fatica a capire dove posso arrivare".