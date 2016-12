MotoGp, Valentino Rossi è ottimista: "Siamo veloci"

13 luglio 2016

"Siamo molto veloci e mi sento a mio agio con la YZR-M1 e con le gomme Michelin . Mi piace questa pista e domenica farò del mio meglio per fare una buona gara". Ostenta ottimismo Valentino Rossi in vista del Gran Premio del prossimo weekend in Germania , dove l'anno scorso dominò Marquez e dove il 'Dottore' in 18 gare ha conquistato cinque vittorie (l'ultima nel 2009), tre secondi posti e altrettante terze piazze.

"Ho molta voglia di tornare in pista - ha detto Valentino, che in classifica generale deve recuperare 42 punti a Marquez e 18 a Lorenzo - In questi ultimi giorni ho riposato a casa, ma ora sono proiettato alla gara del Sachsenring", ha spiegato il pilota Yamaha ritiratosi in Olanda dopo una caduta mentre era in testa. "Ad Assen abbiamo lavorato bene per tutto il fine settimana e siamo stati veramente veloci, sia in condizioni di asciutto che di bagnato, ma la gara non è stata molto fortunata per noi. Sul circuito del Sachsenring - ha aggiunto il 'Dottore' - dovremo lavorare bene come abbiamo fatto durante tutti i fine settimana in questa stagione".