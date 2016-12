MotoGP, Valentino Rossi e Linda Morselli sono in crisi

15 marzo 2016

Qualche segnale c'è già stato, ma ora sempre inequivocabile: la storia d'amore tra Valentino Rossi e Linda Morselli sta vivendo una forte crisi. Un forte litigio risalente a qualche settimana fa che si sarebbe chiuso in maniera traumatica per ambo le parti. L'entourage del pilota non ha voluto commentare, mentre mamma Stefania ha risposto: "Solo Valentino non può litigare con la ragazza?". Dopo 4 anni i primi scricchiolii, alle porte del Mondiale.