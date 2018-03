MotoGp, Valentino Rossi: "Continuo perché sono ancora competitivo, non temo l'età"

15 marzo 2018

Quando si chiuderà il Mondiale 2020, Valentino Rossi avrà 41 anni e 9 mesi: quasi 42 insomma. Un dato temporale che non spaventa il Dottore: "La sfida è complicata e ringrazio la Yamaha, specialmente Meregalli e Jarvis, per il fatto di credere che io possa essere ancora competitivo fino ai 40 anni. So che sarà difficile e che richiederà un grande sforzo da parte mia, tanti allenamenti e non solo. Ma non mi mancano le motivazioni, ed è per questo che ho rinnovato per altri due anni".