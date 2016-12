MotoGP, Valentino Rossi: "Con gara bagnata avrebbe vinto Lorenzo"

11 ottobre 2015

Due gare bagnate, due gare felici nel 2015 per il Dottore: "Ho ottenuto un primo e un secondo posto, direi che il mio 'score acquatico' è positivo. Ma questo non vuol dire che quando piove vinco, anzi oggi non mi sentivo bene come a Silverstone. Avevo dei problemi in frenata e anche con il setting non ero del tutto soddisfatto. Sul bagnato avevo un buon passo ma ci ho messo del tempo a trovarlo. Lorenzo invece è scappato subito e con una gara sotto pioggia battente avrebbe vinto. Ma per quello che abbiamo visto ieri vale anche l'opposto, con corsa completamente asciutta sarei potuto arrivare primo io. Ma intanto ho recuperato 4 punti per il mondiale e sono molto soddisfatto. Non so se Jorge abbia lavorato sulla mappatura, ma io l'ho fatto di continuo. Le condizioni della pista cambiavano sempre, poi ho trovato una mappatura che andava bene e l'ho mantenuta. Sul dritto perdevamo molto per problemi di spinning, poi mi sono accorto che seguendo Pedrosa avevo meno problemi, così ho provato a seguirlo per 2-3 giri e sono arrivato a Jorge. Penso che in quel momento lui fosse ancora più in difficoltà di me con le gomme, io avevo più passo e l'ho superato. Pedrosa un mago a gestire le gomme? Pensarlo è molto romantico, in realtà la questione è tecnica. Non è stata una strategia, ma una caratteristica delle moto. La Honda infatti fatica più di noi a scaldare la posteriore. Nel finale di gara però ne aveva di più rispetto a noi che l'avevamo consumata. Quello che solitamente è uno svantaggio, insomma, si è trasformato in un vantaggio".



Delusione invece per Jorge Lorenzo: "Il meteo mi ha svantaggiato. Ho chiuso la gara con la gomma davanti distrutta, soprattutto sul lato destro. In curva, praticamente, dovevo andare quasi dritto. Mantenere il ritmo di Pedrosa e Valentino era impossibile. Ho perso solo 4 punti, poteva andare anche molto peggio. La moto però ha un gran ritmo, ora non mi resta che vincere le ultime tre gare e sperare in un aiutino dagli altri, magari dalle Honda o dalle Ducati. Se avesse continuato a piovere avrei vinto, la mia gara è stata simile a quella di Antonelli e Zarco. Solo che nelle loro corse la pista non si è asciugata, nella mia sì. Dani e Vale però sono stati bravissimi, Dani era imprendibile soprattutto in accelerazione, Vale ha gestito le gomme molto bene. La morbida sul posteriore? Scivolava tantissimo, perciò abbiamo deciso tutti di montare la dura. Certo, con la pista asciutta sarebbe stata la soluzione migliore, ma prima del via non potevamo sapere che sarebbe finita così. Il mio vero problema, comunque, è stata la gomma davanti".