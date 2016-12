MotoGP, Valentino Rossi: "Brno mi piace, basta perdere punti"

12 agosto 2015

" Brno è una bella pista, mi piace più di Indianapolis ma anche Jorge Lorenzo si trova bene su questo circuito e Marc Marquez sarà forte così come lo è stato a Indy. Dovremo dare di nuovo il massimo in questo fine settimana per non perdere altri punti". Niente tregua per Valentino Rossi, che si prepara per una nuova battaglia nel GP della Repubblica Ceca , undicesimo appuntamento del Motomondiale: "Ma sono ottimista e penso che faremo bene".

"Alla fine Indy è stata una buona gara, aver conquistato un altro podio è un buon risultato - ha proseguito Rossi - Il fine settimana americano non è partito molto bene ed è stato molto difficile trovare il set-up migliore della moto per la gara. Alla fine, dopo il warm up, siamo riusciti a trovare un buon compromesso e il terzo posto per noi è stato davvero ottimo risultato. Siamo ancora primi in campionato e questo è bene. Non c'è molto tempo per riposare ma sono felice di gareggiare a Brno".



"L'ultima gara a Indy è andata andata abbastanza bene se considero che non è una delle mie piste preferite - ha detto Lorenzo, compagno di squadra e rivale di Rossi per il titolo - Inoltre i nostri rivali si adattavano meglio che noi, perciò devo essere orgoglioso di quanto ho fatto domenica. Ora è il momento di affrontare Brno, un circuito completamente differente. Mi piace molto perché mi sono sempre divertito, è un bel tracciato in cui forse potrò essere più forte di quanto lo sia stato nello scorso weekend. Devo stare concentrato e fare un buon lavoro dall’inizio per guadagnare più punti possibile e ridurre il gap da Valentino".