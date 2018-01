MotoGP, Valentino Rossi: "Sono molto motivato"

24 gennaio 2018

Valentino Rossi è più carico che mai. A Madrid la Yamaha ha svelato la nuova M1 e il numero 46 ha sempre lo stesso obiettivo, quello di conquistare il 10° titolo Mondiale: "Sono molto motivato, sono pronto e in moto mi diverto ancora, mi sono allenato bene in inverno". Il Dottore è reduce da una stagione non molto positiva: "Dobbiamo migliorare, curare l'elettronica e i dettagli per andare più veloci. I test tra quattro giorni saranno già importanti".

Valentino ha motivato tutto il team: "Dobbiamo lavorare sodo, la mia esperienza può aiutare a risolvere i problemi. Fra quattro giorni a Sepang test importanti per capire come sarà la nostra stagione: possiamo e dobbiamo fare meglio. Bisogna sfruttare meglio le gomme".



L'infortunio di settembre è alle spalle: "Sì, mi sono allenato bene. Negli ultimi anni ci alleniamo in palestra e in moto facendo cose diverse. Abbiamo la nostra pista e ci divertiamo con il flat track. Durante la stagione dobbiamo cercare di fare meno per motivi di sicurezza. Mi allenerò con più immagini, non voglio subire un altro infortunio"