MotoGP, Valencia: super pole per Lorenzo, poi Marquez-Rossi

12 novembre 2016

Il ruggito del campione: Jorge Lorenzo conquista la pole position nel GP di Valencia, ultima prova del Motomondiale. Il maiorchino firma un giro stratosferico, fermando il cronometro sull'1'29''401 e realizzando il record assoluto del circuito . Gli altri vanno forte, ma non basta, nonostante una prima fila d'eccezione: Marc Marquez accusa un ritardo di oltre tre decimi (0'340"), Valentino Rossi ne prende più di sette (0'727").

I fantastici quattro si guarderanno in faccia alla partenza della gara ma nel frattempo Lorenzo (che domani correrà il suo ultimo GP con la Yamaha) aggancia Marquez a quota 65 pole in carriera, lasciando Rossi a 64. In seconda fila la Suzuki di Maverick Vinales, quindi la Ducati di Andrea Dovizioso e la Yamaha Tech 3 di Pol Espargaro. All'appello mancano Andrea Iannone e Dani Pedrosa (entrambi ad oltre un secondo), che chiudono rispettivamente settimo e ottavo, con un pizzico di delusione.