MotoGP, Valencia: dominio Marquez nelle libere 3, Rossi nono

12 novembre 2016

Se la MotoGP ha ormai poco o niente da dire in vista dell'ultimo GP della stagione, a tenere alta l'attenzione della vigilia è la voglia di vincere dei piloti di casa Yamaha. Peccato che a farla da protagonista è il campione del mondo Marc Marquez che domina le prove libere 3 e mette il muso della sua Honda davanti a tutti in 1:30.258, miglior tempo nella due giorni sul circuito Ricardo Tormo. Dietro il talento spagnolo, il connazionale della Suzuki Vinales (+0.138) e Andrea Dovizioso, quarto in 1:30.643 ed unico non spagnolo tra i primi sette.



Lorenzo, quinto, mantiene in realtà il terzo posto fatto registrare nelle Fp2, mentre a precedere Iannone, ottavo con la sua Ducati, ci sono Pedrosa e i fratelli Espargaro. Problemi enormi per Valentino Rossi con la sua M1: il Dottore di Tavullia chiude in un 1:30.852, a sei decimi da Marquez, strappando quanto meno un crono utile per evitare il Q1 dove invece finiscono Crutchlow, Redding, Petrucci e Barbera.