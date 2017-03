MotoGP, Vale Rossi preoccupato: "Mi serve un miracolo"

13 marzo 2017

La stagione MotoGP di Valentino Rossi è iniziata in salita. Il Dottore ha lasciato il Qatar preoccupato dopo i test: "In realtà non abbiamo capito bene cosa serve per fare andare forte questa moto. Spero che in queste due settimane che succeda qualcosa di miracoloso". Il gap da Vinales è abbastanza ampio: "Nel passo non ero a posto e sapevo di non essere abbastanza veloce perché non riuscivo a guidare bene. Sarò indietro di otto decimi".