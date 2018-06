MotoGP, una collina per Hayden al Circuit of the Americas

20 aprile 2018

Il COTA (Circuit of the Americas) rende omaggio a Nicky Hayden. In occasione del GP delle Americhe il tracciato di Austin ha voluto ricordare il pilota americano, campione del mondo nel 2006, scomparso il 22 maggio 2017 dopo un terribile incidente in bicicletta a Cesena. Sul manto erboso a bordo pista, sotto la torre dell'osservatorio, è stato realizzato un "69" con i colori della bandiera statunitense, il numero con cui Hayden ha corso per tutta la sua carriera.