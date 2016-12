MotoGP, ufficiale: Marc Marquez-Rossi, risolto il contratto di merchandising

8 febbraio 2016

E' ufficiale la rottura tra Rossi e Marc Marquez anche negli affari. La AC Management, la società che si occupa della gestione dei diritti di immagine dello spagnolo e del fratello Alex, "informa di aver concordato con la Società VR46 Racing Apparel, S.r.l. di sospendere gli accordi di licenza precedentemente in vigore e in base ai quali quest'ultima è stata responsabile dello sfruttamento del merchandising per entrambi i piloti".